Trabzon’da başıboş köpek dehşeti sonrası kirli algı operasyonu! Büyükşehir: Sorumluluk ilçe belediyelerde

"İLÇE BELEDİYELERİNİN SORUMLULUĞUNDA"

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sahipsiz hayvanların toplanmasının ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin ise koordinasyon, teknik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirdiği ifade edildi. Talep edilmesi halinde veteriner hekim ve anestezik destek sağlandığı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin 450'den 750'ye çıkarıldığı, hâlihazırda 450 köpeğin barındırıldığı ve yaklaşık 300 köpek daha kabul edilebileceği belirtildi.