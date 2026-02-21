Trabzon’da başıboş köpek dehşeti sonrası kirli algı operasyonu! Büyükşehir: Sorumluluk ilçe belediyelerde

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde meydan geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), yurda gitmek üzere Değirmendere mahallesinde kaldırımda yürüdüğü sırada çevrede dolaşan bir sokak köpeğinin aniden üzerine doğru koştuğunu fark etti.
Panikle geri çekilip kaçmaya çalışan genç kız, korkuyla yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki belediye otobüsü Gül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen öğrenci ağır yaralandı.
YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ
Ağır yaralı olarak KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Gül'ün beyin kanaması geçirdiği, kalça kemiğinde kırık, akciğer travması ile karaciğer ve dalak yaralanmaları bulunduğu öğrenildi. Ameliyata alınan genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kahramanmaraş'tan Trabzon'a gelen aile, hastanede endişeli bekleyişini sürdürüyor. Belediye ekipleri olayın ardından köpeği kontrol altına alarak barınağa götürdü. Polis ekiplerinin hem kazaya hem de köpek saldırısına ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.
"HAYVANLARIN TOPLANIP BARINAKLARA ALINMASI GEREK"
KTÜ Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Müge Koşucu, multi travma hastası olan Gül'ün durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ilk 48-72 saatin hayati önem taşıdığını belirterek, genel durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.
KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya ise başıboş köpeklerin kampüsler ve şehir merkezlerinde ciddi risk oluşturduğunu belirterek, sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara alınması gerektiğini söyledi.
KAZANIN ARDINDAN ALGI OPERASYONLARI YÜRÜTÜLDÜ
Genç kızın ağır yaralandığı olaydan sonra hedefe Trabzon Büyükşehir Belediyesi konuldu. Büyükşehir ise olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama paylaştı.
"İLÇE BELEDİYELERİNİN SORUMLULUĞUNDA"
Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sahipsiz hayvanların toplanmasının ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin ise koordinasyon, teknik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirdiği ifade edildi. Talep edilmesi halinde veteriner hekim ve anestezik destek sağlandığı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin 450'den 750'ye çıkarıldığı, hâlihazırda 450 köpeğin barındırıldığı ve yaklaşık 300 köpek daha kabul edilebileceği belirtildi.
Yomra İkisu mevkiinde 119 dekar büyüklüğünde doğal yaşam alanı kurulmasına yönelik yer tahsisinin tamamlandığı, projelerin hazırlandığı ve inşa sürecinin kısa sürede başlayacağı aktarıldı. Valilik öncülüğünde belediyelerin katılımıyla birlik kurulmasına yönelik sürecin devam ettiği ifade edilen açıklamada, kamuoyunun resmî açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar etmemesi istendi. Açıklamada ayrıca, insan güvenliği ile hayvan refahı arasında denge gözeten, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretme kararlılığının sürdüğü vurgulandı.
CHP'Lİ KAYA SOKAK KÖPEKLERİNİN TOPLANMASINA KARŞI ÇIKMIŞTI
Genç kızın ağır yaralanmasının sonrası yürütülen kirli algı operasyonlarının ardından sorumluluğun ilçe belediyelerinde olduğu aktarıldı. Bu kapsamda akıllara CHP'li Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın geçmişte başıboş sokak köpeklerine yönelik açıklamaları geldi.