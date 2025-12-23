Trabzon'da bıçaklı kavgada 8 kişi yaralanmıştı: Gözaltı sayısı 17'ye ulaştı!

Alınan bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde ilçenin İskenderpaşa Mahallesi Limonlu Sokağa beyaz bir otomobil ile gelen bir grup kişi otomobilden iner inmez aralarında daha önce alacak verecek meselesi bulunan kişilere saldırdı. İnşaatlarda çalıştıkları ve Ağrı nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 8 kişi vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı.