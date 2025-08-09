Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da kadın cinayeti! Evde tartıştığı eşini önce bıçakladı, sonra tüfekle ateş ederek öldürdü
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Karatepe Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Sağlam evinde eşi Tuğba Sağlam ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Sağlam, evde bulunan kayınvalidesinin yanında banyoda eşini bıçakla yaraladı. Mustafa Sağlam, evden çıkarken eşine tüfekle ateş ederek öldürüp kaçtı

Olay İlçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Sağlam evde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü eşi Tuğba Sağlam ile tartışmaya başladı. Evde bulunan kayınvalidesinin yanında tartışma büyümesiyle Mustafa Sağlam eşini banyoda bıçakladı. Mustafa Sağlam ardından otomatik av tüfeğiyle eşine ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tuğba Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın şüphelisi Mustafa Sağlam suç aleti av tüfeğiyle birlikte kaçtığı kaydedildi. Tuğba Sağlam'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için ilçe ve genelinde bulunan kameraları incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı.

