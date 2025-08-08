Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 8.8.2025 16:50 Son Güncelleme: 8.8.2025 16:59

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'nda turistleri taşıyan minibüs virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Trabzon ve Bayburt sınırındaki dağların arasında yer alan Çaykara'nın Demirkapı (Haldizen) Yaylası Balıklı Göl mevkisinde meydana geldi. Körfez ülkelerinden gelen Arap turistleri taşıyan minibüs, virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı.

Minibüs, taş ve kayalık sarp alanda taklalar atarak dere yatağında durdu. İhbarla bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin ve yaralıların kimlik tespitlerinin sürdüğü belirtildi.

