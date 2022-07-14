Trabzonspor MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor MTK Budapeşte maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer, ilk hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile mücadele edecek. Yeni transferlerin performansını merak eden bordo mavili taraftarlar, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - MTK Budapeşte hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?