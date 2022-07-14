Trabzonspor MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor MTK Budapeşte maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer, ilk hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile mücadele edecek. Yeni transferlerin performansını merak eden bordo mavili taraftarlar, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - MTK Budapeşte hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - MTK BUDAPEŞTE MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü yani bu akşam oynanacak ve maç saat 19:00'da başlayacak.
TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Son olarak Trezequet'i kadrosuna katan Trabzonspor'da Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jems Stryger Larsen gibi isimelerin MTK Budapeşte karşısında sergileyeceği performans merak ediliyor.