Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman? Süper Kupa Finali Trabzonspor Sivasspor hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor Süper Kupa Final maçında karşılaşacak. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler TS - Sivas maçı canlı yayın detaylarını öğrenmek amacıyla "Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor.
TS-Sivas maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, önceki günlerde oynanan Torino maçında sakatlanan Eren Elmalı bugün idmana çıktı. Kas yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, dün oynadığı son hazırlık maçı olan Empoli karşılaşması sonrası çalışmalarına devam etti. Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında iki grup halinde çalıştı. İtalyan ekibi Torino ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla başladıkları antrenmanı 5'e 2 çalışma, dar alan oyunları ve çift kale maç ile tamamladı.
Önceki gün Torino ile oynanan hazırlık maçında aşil tendonuna aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkan Eren Elmalı'nın yapılan ilk kontrollerde ciddi bir sorunu olmadığı belirlendi. Durumu iyi olan oyuncu bugün sabah antrenmanına çıktı. Kas ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı Torino maçına çıkmayan Abdülkadir Ömür de sabah idmanına katıldı.
Tedavisi devam eden Serkan Asan ile sağ uyluk adalesinde darbeye bağlı kas yaralanması yaşadığı için Torino maçına çıkmayan Hüseyin Türkmen bugün idmanda yer almadı. Türkmen'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması ve 30 Temmuz tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa final maçını kaçırması bekleniyor.