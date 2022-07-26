Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman? Süper Kupa Finali Trabzonspor Sivasspor hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, dün oynadığı son hazırlık maçı olan Empoli karşılaşması sonrası çalışmalarına devam etti. Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında iki grup halinde çalıştı. İtalyan ekibi Torino ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla başladıkları antrenmanı 5'e 2 çalışma, dar alan oyunları ve çift kale maç ile tamamladı.