Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl yerli ile yabancı binlerce turisti ağırlayan Uzungöl, gün batımında kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu. Kızıl ve turuncu tonları, çevresini saran yemyeşil ormanlarla bütünleşerek izleyenlere görsel şölen sundu. Güneşin dağların ardına doğru süzülmesiyle birlikte gökyüzünde oluşan manzara mest etti.

Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen



Dört mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken Uzungöl, özellikle gün doğumu ve gün batımında sunduğu doğal atmosferle doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Yaz mevsiminde bölgeye ziyaretçilerin ilgisi de devam ediyor.