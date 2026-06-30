Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen
Giriş Tarihi: 30.06.2026 23:47 Son Güncelleme: 30.06.2026 23:52

Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, her mevsim sunduğu eşsiz manzaralarına bir yenisini daha ekledi. Akşam saatlerinde gökyüzünün büründüğü renk cümbüşü, bölgedeki yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

İHA
Trabzon’un incisi Uzungöl’de gün batımında görsel şölen
  • ABONE OL

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl yerli ile yabancı binlerce turisti ağırlayan Uzungöl, gün batımında kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu. Kızıl ve turuncu tonları, çevresini saran yemyeşil ormanlarla bütünleşerek izleyenlere görsel şölen sundu. Güneşin dağların ardına doğru süzülmesiyle birlikte gökyüzünde oluşan manzara mest etti.

Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen


Dört mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken Uzungöl, özellikle gün doğumu ve gün batımında sunduğu doğal atmosferle doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Yaz mevsiminde bölgeye ziyaretçilerin ilgisi de devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TRABZON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA