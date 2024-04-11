Trafik bayramda da kilit

Ramazan Bayramı'nda yüzbinlerce İstanbullunun tatile gitmesi de megakentin trafiğine nefes aldırmadı. Kentin birçok noktası dün hiç olmadığı kadar yoğun bir güne tanıklık etti. Birçok noktada trafik kilitlenirken, normalde 30 dakika ya da bir saat süren yolculuklar 2-3 saatte tamamlanabildi. Ara artellerin ise sakin olduğu gözlendi.Sadece İstanbullular değil, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ve turistler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Yerebatan Sarnıcı'nın bulunduğu Sultanahmet ile Taksim ve Üsküdar meydanları ile Adalar'da yoğunluk oluşturdu. Eyüp Sultan Camii, Ortaköy ve Emirgan Parkı da vatandaşların akınına uğradı.Metrobüs, metro ve otobüs durakları ile vapur iskelelerinde de zaman zaman izdiham yaşandı. Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Eminönü ve Karaköy iskelelerinde yolcular vapura binebilmek için bazen bir saatten fazla beklemek zorunda kaldı.Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi de hıncahınç doluydu. İnsan seli nedeniyle adım atacak yer kalmayınca, Taksim'le Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayın seferleri geçici olarak durduruldu.Bayramın ikinci gününde, İstanbul'u tercih edenler banklarda ve çimlerde oturarak, ormanlık alanlarda pikniğe çıkarak güzel havanın tadını çıkardı. Harçlıklarını alan çocuklar ise tercihlerini lunapark ve sinemalardan yana kullandı.