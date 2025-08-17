Trafik kazaları 7 can aldı

Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Tortum'dan Erzurum istikametine yönüne Cengiz Atalay (39) yönetimindeki otomobil, Dumlu mevkisinde şerit ihlali yaparak, karşı yönden gelen Muhammed Yiğit Keskin'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada iki araç da demir yığını haline dönüştü. İtfaiye ekipleri. araçlarda sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Cengiz Atalay ile yanında bulunan Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman Akbulut ve Abdulkadir Akbulut'un öldüğü belirlendi. Yaralanan Muhammed Yiğit, Muhammed Anıl ve Gonca Keskin ile Ada Selin Keskin ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada da 2 otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.Ş. (21), M.C.H. (19) ile Ö.F.D.'nin öldüğü kazada, 3 kişi de yaralandı.