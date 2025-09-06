Trafik kazalarında 5 ilde 6 can kaybı

İstanbul'un Beşiktaş ve Küçükçekmece ilçelerinde İETT otobüsleri iki ayrı kazaya neden oldu. Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT şoförü, önce bir taksiye ve motosiklete, ardından da duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, Dolmabahçe Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Küçükçekmece'de ise İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Eyüpsultan ilçesinde Erkan Soytürk'ün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol aydınlatma direğine çarptı. Aracın motoru çarpmanın etkisiyle yerinden koparak yol kenarına fırladı. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Sancaktepe'de, ardı ardına meydana gelen iki trafik kazası nedeniyle, biri polis otosu olmak üzere toplam sekiz araçta hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 14 yaşındaki Mehmet Emin Börütekin hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen bir başka motosiklet kazasında ise 19 yaşındaki Alihan Kırat yaşamını yitirdi.

Erzurum'da, alkollü olduğu belirlenen 28 yaşındaki Yakup B., 41 yaşındaki Arzu Aksakallı'ya çarparak ölümüne neden oldu.Sürücü gözaltına alındı.

Diğer taraftan, Milas'ta yaşanan trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.