Trafik magandasının çarptığı otomobil kaza yaptı! Düğün hazırlığı yapan Medine öldü

Kaza, 7 Mart gecesi Ankara-Aksaray kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Ankara istikametinden Aksaray yönüne seyir halinde olan Samet Şahin (23) idaresindeki otomobile aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü ile araçtaki Medine Şahin ve Arif Şahin (20) ağır yaralandı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Medine Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı kuzenleri ise hastanede tedavi altına alındı. Medine Şahin'in bu yaz için düğün planları yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bir fabrikaya ait olduğu belirlenen otomobili kimin sürdüğü belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Medine Şahin, bugün Ortaköy ilçesine bağlı Çiftevi köyünde toprağa verildi.