Trafik terörü hayalini çaldı: Gökyüzü tutkusundan vazgeçmedi...

Almanca öğretmenliği mezunu olan Obut, farklı kültürler tanıma ve dünyayı gezme isteğiyle havacılık sektörüne yöneldi. Kabin memurluğu için bir hava yolu şirketine başvurdu ve yazılı sınavları ve ön mülakatları başarıyla geçti. Genç adam, süreçte kritik aşamaya gelmişti ki mülakat ve son sağlık kontrolleri öncesinde 17 Kasım 2023'te o elim kaza yaşandı.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Kabin memuru olma hayaliyle yanıp tutuşan Obut, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Çocukken gökyüzüne bakar, uçakları izler hayallere dalardım. Büyüyünce kabin memuru olup dünyayı gezmeyi çok istedim. 2023 yılında bir hava yolu şirketinin ilanına başvurdum ve mülakatlara davet edildim. Bu süreç yaklaşık 6 aylık uzun bir maratonu gerektiriyordu. Yazılı sınavları, dil ve ön mülakatları başarıyla geçtim. Yüz yüze mülakat için davet maili beklemeye başladım."

DOKTORLAR YAŞAMASI MUCİZE DEDİ

"Ancak 17 Kasım sabahı motosikletimle Kadıköy'de seyir halindeyken bir aracın ani manevrasıyla bariyerlere çarparak ağır yaralandım. Kaskım olmasına rağmen kafatasımda kırıklar, çoklu beyin kanaması ve boyun kırığı meydana geldi. Yaklaşık 20 gün yoğun bakımda kaldım. Toplamda 3 aya yakın hastanede tedavi gördüm. Birçok operasyon geçirdim, kafatasımdaki çökme alanı dolduruldu, boynuma ise vida yerleştirildi. Doktorlar, ilk günlerde aileme hayatta kalmamın "mucize" olduğunu söyledi."

HAYALİMİ ÇALDI

Tedavim bitip taburcu olduğumda evdeyken, kazadan önce beklediğim mailin geldiğini ve yüz yüze mülakata çağrıldığım e-postayı gördüm. O an büyük bir yıkım yaşadım. Sağlık durumum ve kafamda oluşan iz nedeniyle kabin memurluğu için gereken kriterleri karşılayamayacağımı bildiğim için mülakata gitmedim. Yıllardır bunun için hazırlanmıştım ancak bir kişinin dikkatsizliği hayallerimi elimden aldı."

HALA YAPABİLECEĞİME İNANIYORUM

Şimdilerde özel bir turizm şirketinde çalışan Hakan Obut, "Kabin memurluğu hâlâ içimde bir tutku. İngilizcem güçlü, kendime güveniyorum. Bir gün yeniden denemek istiyorum" dedi. Kazanın ardından karşı tarafın tamamen kusurlu bulunduğunu ifade eden Obut, sözlerini şu uyarıyla tamamladı: "Bir saniyelik hata bir ömrü değiştirebilir. Trafikte herkesin biraz daha dikkatli olması, başkalarının hayallerini çalmaması gerekiyor. Benim hiçbir suçum yoktu. Bir kişinin hatası hem sağlığımı hem de hayallerimi aldı. Kimse trafikte başkasının hayatını tehlikeye atmasın."