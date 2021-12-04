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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Trafikte sevindiren gelişme

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Trafikte sevindiren gelişme
Trafikte geçen yıla göre ölüm ve yaralanma iki kat azaldı. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsünün Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından pandemi önlemleri kapsamında 2020 yılı içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye'de cadde ve sokaklar boş kalmasına rağmen meydana gelen 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 4 bin 866 kişi hayatını kaybetti. 226 bin 266 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın trafik ve yayalar için hazırlamış olduğu, 'Yol Ver Hayata', 'Yaya Öncelikli Trafik', 'Hatalı Sürücüye Kırımızı Düdük', 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayaların', 'Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır', 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz', 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' ve son olarak 'Bi Hareketine Bakar Hayat' proje ve kampanyalarının meyveleri ise bu yıl alındı ve 2020 yılına oranla trafikte yaşanan ölüm ve yaralanma sayısı 2 kat azaldı.

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Trafikte sevindiren gelişme
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