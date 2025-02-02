Trafikte yarıştılar hamile kadını riske attılar

İSTANBUL Ümraniye'de yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulanarak, çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten menedildi. Olay, Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü. O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.