Trafikte yol verme kavgası can aldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 sürücü arasındaki yol verme tartışmasının ardından çıkan kavgada bıçaklanan Yusuf Çalışkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Önceki akşam Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde meydana gelen olayda Kızılcahamam Belediyesi çalışanı Yusuf Çalışkan ile S.A. arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı. Otomobilden inen Yusuf Çalışkan ile beraberindeki Z.A.'nın, S.A.'ya saldırdığı öne sürüldü. Aracından inen S.A. ise üzerinde bulunan bıçakla karşılık verdi.

Yusuf Çalışkan, bıçakla kasığından yaralandı. Çalışkan kurtarılamadı. Olay sonrası S.A. ile Z.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yusuf Çalışkan'ın cenazesi, Kızılcahamam'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te, kaldırıma çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü U.K. (16) yaralanırken, beraberindeki Berrak Doğdu (17) hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Sabit Fidanoğlu (66) idaresindeki 33 NTM 37 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi. Sürücü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, M.R.K. (22) idaresindeki otomobil, Haydar Fırat'ın (79) kullandığı 27 NK 981 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.