Trafikte yol vermeyen İETT otobüsüne saldırıp camlarını kırdılar

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Hadımköy'de meydana geldi. Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförüyle, otomobilde bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Otomobilden inen 2 kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek kendilerine neden yol vermediğini ve yolun ortasından inatla gittiğini iddia ederek şoföre tepki gösterdikten sonra, şüphelilerden biri aracın ön kapısının camını vurarak kırdı.

İki şüpheli çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken ön camları kırılan İETT otobüsündeki yolcular indikten sonra otobüs garaja çekildi. Polis şikayet üzerine İETT ve saldırganlarla ilgili soruşturma başlattı.