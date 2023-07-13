Haberler Yaşam Haberleri Traktör motosikletle çarpıştı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 13.7.2023 10:31 Son Güncelleme: 13.7.2023 10:50

Traktör motosikletle çarpıştı: 2 ölü

İzmir’de Ahmet C. (36) kullandığı motosikletle M.Ş.’nin (32) idaresindeki traktör ile çarpıştı. Kazada, Ahmet C. ile arkasındaki İsmail Şahin (55) yaşamını yitirdi. Traktör şoförü M.Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Traktör motosikletle çarpıştı: 2 ölü

İzmir'in Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi Aktıran mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmet C.'nin (36) kullandığı motosiklet, M.Ş. (32), idaresindeki traktör ile çarpıştı. Kaza sonucu Ahmet C. ile arkasında oturan İsmail Şahin yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Ahmet C.'nin ve motosiklette yolcu konumunda bulunan İsmail Şahin'in (55), hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kişinin cansız bedeni Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma traktör sürücüsü M.Ş.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Miçotakis Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair konuştu: İlişkiler 3 temel eksende ilerleyecek
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi: Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor
Bu nasıl patolojidir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Traktör motosikletle çarpıştı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA