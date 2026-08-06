Kaza Yozgat Ankara karayolu Köseyusuflu Köyü kavşağında otobüsün traktör römorkuna çarpması sonucu meydana geldi. Yozgat istikametinden Ankara istikametine giden Yusuf Gültepe idaresindeki 34 MPR 023 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Köseyusuflu köy kavşağında karşıdan karşıya geçmekte olan A.T. idaresindeki 66 DR 037 plakalı traktörün römorkuna çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Traktör ve otobüste maddi hasar meydana geldi.

Traktör ve otobüs çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı



Otobüs şoförü Yusuf Gültepe "Yozgat'tan çıktık geliyorduk. Traktör yola çıktı. Korna çaldım, selektör yaptım duymadı. Ben de duramadım. Traktörü kurtardık römorktan vurduk. Orası geçiş yeri değildi. Alt geçit var. Alt geçidi kullanmamış. Ana yoldan geçiyordu. Köprüde alt geçit var onların geçmesi için. Oraya girmeden ana yoldan geçiyor. Yaralı yok çok şükür" diyerek kaza anını anlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.