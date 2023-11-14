Trakya’da ekilen buğdaylar son yağışlarla yeşerdi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla birlikte yaz aylarının kurak geçtiği Trakya'da toprağın yağmurla beslenemediği dönemde üreticiler, buğday tohumlarını kuru toprağa ekip, yağmuru bekledi. Bölgede beklenen yağışlar son 5 günde etkili oldu. Edirne'de son 5 günde metrekareye 17.2 kilogram, Kırklareli'de 23 kilogram ve Tekirdağ'da 16 kilogram düşen yağış, buğdaya hayat verdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgede kuru toprağa ekilen yerlerde buğdayların yeşermeye başladığını söyledi. Arabacı, ürünün gelişimi ve kökünün kurumaması için yağışların devamını beklediklerini belirtti. DHA