Haberler Yaşam Haberleri Trakya’da ekilen buğdaylar son yağışlarla yeşerdi
Giriş Tarihi: 15.11.2023

Trakya’da ekilen buğdaylar son yağışlarla yeşerdi

Trakya’da ekilen buğdaylar son yağışlarla yeşerdi
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla birlikte yaz aylarının kurak geçtiği Trakya'da toprağın yağmurla beslenemediği dönemde üreticiler, buğday tohumlarını kuru toprağa ekip, yağmuru bekledi. Bölgede beklenen yağışlar son 5 günde etkili oldu. Edirne'de son 5 günde metrekareye 17.2 kilogram, Kırklareli'de 23 kilogram ve Tekirdağ'da 16 kilogram düşen yağış, buğdaya hayat verdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgede kuru toprağa ekilen yerlerde buğdayların yeşermeye başladığını söyledi. Arabacı, ürünün gelişimi ve kökünün kurumaması için yağışların devamını beklediklerini belirtti. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı
İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular
Ölen akrabaları ile birlikte yaşıyorlar, su bile içiriyorlar! "Onları ölü değil hasta olarak görüyoruz"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı
Biden'dan Gazze'deki rehinelere ilişkin açıklama: Dayanın geliyoruz
Exten next olmazmış! Jennifer Lopez'le evlenen Ben Affleck eski karısıyla görüntülendi
"Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ellerini taşın altına koydular"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trakya’da ekilen buğdaylar son yağışlarla yeşerdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA