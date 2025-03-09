Trakya’da ramazan denetimi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinin hijyen şartları kontrol edildi. Ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumlarının kontrol edildiği denetimde, etiket bilgileri ve satış koşulları da detaylı şekilde incelendi. Kırklareli'nde de ekipler, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kentte gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeler kontrol edildi. Ekipler, denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşullarını inceleyip, ürünlerin son tüketim tarihleri ve saklama koşullarını kontrol etti. Tekirdağ'da da ekipler gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.