Tribünde skandal olay: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı! Başsavcılık harekete geçti…

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçuna ilişkin hükümleri kapsamında işlem yapıldı.