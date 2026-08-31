Troya’nın Hikâyesi Roma’da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu

TROİA'DAN ROMA'YA UZANAN ORTAK HAFIZA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel iş birliği projeleri kapsamında hazırlanan serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı tarafından 11 Haziran'da özel bir törenle gerçekleştirildi. "Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico" adıyla düzenlenen sergi 12 Haziran'da tarihinde ziyarete açıldı.

Küratörlüğü Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce üstlenilen sergide; Troya Savaşı, dönemin Anadolu'sunun siyasi ortamı, Homeros'un İlyada adlı eserinde geçen hikâye ve mitler, savaşın sonunda yeni bir yurt kurma amacıyla Troya'dan kaçan Aeneas'ın İtalya'ya yolculuğu ve Roma'nın kurucularının Anadolu'lu olması konu ediliyor.