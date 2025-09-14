Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE (12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET FİNAL MAÇI) | Türkiye - Almanya final maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 14.9.2025 15:02

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon belli oluyor. Büyük finalde Türkiye – Almanya karşı karşıya geliyor. Milli takım, altın madalya için parkede ter dökecek. Basketbolseverler ise "TRT 1 canlı izle" linki üzerinden mücadeleyi takip etmek istiyor. İşte Türkiye – Almanya basketbol maçı canlı izle TRT 1 linki.

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye, Almanya'ya karşı sahada olacak. Altın madalya yolunda son engel için mücadele verecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Maçı izlemek isteyenler "TRT 1 canlı izle" linki sorgulamaya başladı. İşte TRT 1 canlı yayın ile Türkiye – Almanya final maçı canlı izle linki.

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

EuroBasket 2025'te şampiyon Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.

Arena Riga'da oynanacak final maçı, 21.00'de başlayacak, müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İşte, Türkiye - Almanya basketbol maçı canlı izle linki:

TRT 1 CANLI İZLE!

12 Dev Adam'ın yarı final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TÜRKİYE'NİN EUROBASKET'TE OYNADIĞI MAÇLAR

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı müsabakalar ve skor listesi belli oldu.

KARŞILAŞMA SKOR
Letonya-Türkiye 73-93
Türkiye-Çekya 92-78
Türkiye-Portekiz 95-54
Estonya-Türkiye 64-84
Türkiye-Sırbistan 95-90
Türkiye-İsveç 85-79
Türkiye-Polonya 91-77
Türkiye-Yunanistan 94-68

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Benim Güzel Ailem

08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Gönül Dağı

17:00 Yunanistan - Finlandiya | FIBA Erkekler Eurobasket 3.'lük Maçı (Canlı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

21:00 Türkiye - Almanya | FIBA Erkekler Eurobasket Final Maçı (Canlı)

23:00 Eurobasket Özel (Canlı)

00:00 3'te 3

01:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:15 Benim Güzel Ailem

05:45 Kapanış

