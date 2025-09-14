TRT 1 CANLI İZLE (12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET FİNAL MAÇI) | Türkiye - Almanya final maçı canlı izle!

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye, Almanya'ya karşı sahada olacak. Altın madalya yolunda son engel için mücadele verecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Maçı izlemek isteyenler "TRT 1 canlı izle" linki sorgulamaya başladı. İşte TRT 1 canlı yayın ile Türkiye – Almanya final maçı canlı izle linki.