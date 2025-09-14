TRT 1 CANLI İZLE (12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET FİNAL MAÇI) | Türkiye - Almanya final maçı canlı izle!

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye, Almanya'ya karşı sahada olacak. Altın madalya yolunda son engel için mücadele verecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Maçı izlemek isteyenler "TRT 1 canlı izle" linki sorgulamaya başladı. İşte TRT 1 canlı yayın ile Türkiye – Almanya final maçı canlı izle linki.
EuroBasket 2025'te şampiyon Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.
Arena Riga'da oynanacak final maçı, 21.00'de başlayacak, müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı müsabakalar ve skor listesi belli oldu.
|KARŞILAŞMA
|SKOR
|Letonya-Türkiye
|73-93
|Türkiye-Çekya
|92-78
|Türkiye-Portekiz
|95-54
|Estonya-Türkiye
|64-84
|Türkiye-Sırbistan
|95-90
|Türkiye-İsveç
|85-79
|Türkiye-Polonya
|91-77
|Türkiye-Yunanistan
|94-68
