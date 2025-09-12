TRT 1 CANLI İZLE (12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET MAÇI) | Türkiye - Yunanistan yarı final maçı canlı izle linki!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı final heyecanı için sahaya çıkıyor. A Milli Takım, Yunanistan ile karşılaşacağı mücadelede galip gelmesi halinde adını finale yazdıracak. 12 dev adam turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Şimdi ise gözler yarı final maçına çevrilmiş durumda. Basketbolseverler arama motorlarına "Türkiye Yunanistan yarı final maçı canlı izle linki" araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı izle linki ile Türkiye - Yunanistan maçını takip et!
Türkiye-Yunanistan basketbol maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı canlı izle linki:
21.00 Yunanistan - Türkiye | FIBA Erkekler Eurobasket Yarı Final
