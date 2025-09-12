TRT 1 CANLI İZLE (12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET MAÇI) | Türkiye - Yunanistan yarı final maçı canlı izle linki!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı final heyecanı için sahaya çıkıyor. A Milli Takım, Yunanistan ile karşılaşacağı mücadelede galip gelmesi halinde adını finale yazdıracak. 12 dev adam turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Şimdi ise gözler yarı final maçına çevrilmiş durumda. Basketbolseverler arama motorlarına "Türkiye Yunanistan yarı final maçı canlı izle linki" araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı izle linki ile Türkiye - Yunanistan maçını takip et!