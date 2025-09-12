Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE (12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET MAÇI) | Türkiye - Yunanistan yarı final maçı canlı izle linki!
Giriş Tarihi: 12.9.2025 14:20

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçı için heyecan dorukta. Final biletini garantilemek isteyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan karşısında mücadele verecek. 12 dev adamın karşılaşmasını izlemek isteyenler "TRT 1 canlı izle" linki araştırmalarına başladı. İşte, Türkiye - Yunanistan maçı canlı izle linki!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı final heyecanı için sahaya çıkıyor. A Milli Takım, Yunanistan ile karşılaşacağı mücadelede galip gelmesi halinde adını finale yazdıracak. 12 dev adam turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Şimdi ise gözler yarı final maçına çevrilmiş durumda. Basketbolseverler arama motorlarına "Türkiye Yunanistan yarı final maçı canlı izle linki" araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı izle linki ile Türkiye - Yunanistan maçını takip et!

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

12 EYLÜL 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kara Tahta
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
15.55 Teşkilat
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Eurobasket Özel
21.00 Yunanistan - Türkiye | FIBA Erkekler Eurobasket Yarı Final
23.00 Eurobasket Özel
00.00 Simitçi | Türk Sineması

TRT 1 CANLI İZLE (12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET MAÇI) | Türkiye - Yunanistan yarı final maçı canlı izle linki!
