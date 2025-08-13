TRT 1 CANLI İZLE: Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

Futbolseverler bu akşam hem UEFA Avrupa Konferans Ligi hem de UEFA Süper Kupa heyecanını aynı anda yaşayacak. İstanbul Başakşehir, evinde Viking'i ağırlarken, Süper Kupa Finali'nde PSG ile Tottenham sahne alacak. TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak bu iki dev karşılaşma öncesinde "TRT 1 canlı izle" aramaları hız kazandı. İşte Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçları TRT 1 canlı yayın izle bilgileri…