Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE: Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçları TRT 1 canlı yayın izle linki
Giriş Tarihi: 13.8.2025 15:27 Son Güncelleme: 13.8.2025 15:51

TRT 1 CANLI İZLE: Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu’nda İstanbul Başakşehir, sahasında Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya geliyor. Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde ise UEFA Süper Kupa Finali’nde PSG ile Tottenham kozlarını paylaşacak. TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak bu karşılaşmalar futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte İstanbul Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçlarının TRT 1 canlı izle linki…

TRT 1 CANLI İZLE: Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

Futbolseverler bu akşam hem UEFA Avrupa Konferans Ligi hem de UEFA Süper Kupa heyecanını aynı anda yaşayacak. İstanbul Başakşehir, evinde Viking'i ağırlarken, Süper Kupa Finali'nde PSG ile Tottenham sahne alacak. TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak bu iki dev karşılaşma öncesinde "TRT 1 canlı izle" aramaları hız kazandı. İşte Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçları TRT 1 canlı yayın izle bilgileri…

İstanbul Başakşehir – Viking

UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda İstanbul Başakşehir, sahasında Norveç temsilcisi Viking'i konuk ediyor. Mücadele 19.00'de başlayacak.

PSG – Tottenham Süper Kupa Finali

UEFA Süper Kupa Finali'nde PSG ile Tottenham karşı karşıya geliyor. İki ekip sezona kupayla başlamak için mücadele edecek. Final maçı 22.00'da başlayacak.

TRT 1 Canlı İzle

Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçları TRT 1'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

ARKADAŞINA GÖNDER
TRT 1 CANLI İZLE: Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçları TRT 1 canlı yayın izle linki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz