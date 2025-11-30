Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası Elemeleri İsviçre - Türkiye basketbol maçı canlı izle (30 Kasım 2025)
Giriş Tarihi: 30.11.2025 18:59

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kritik ikinci maçında bu akşam deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Millilerimiz, gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamayı hedefliyor. Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı şifresiz olarak hangi kanaldan izleyebileceklerini ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İsviçre - Türkiye maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. İşte, TRT 1 canlı izle 30 Kasım Pazar:

A Erkek Basketbol Milli Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında bu akşam kritik bir mücadeleye çıkıyor. Başantrenör Ergin Ataman gözetiminde İsviçre deplasmanına konuk olan "12 Dev Adam", gruptaki konumunu sağlamlaştırmak için parkeden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamayla maçın tüm detayları belli oldu. Basketbolseverler, milli heyecanı canlı ve şifresiz olarak izleme fırsatı bulacak. İşte, TRT 1 canlı izle linki:

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci grup maçı için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyledir:

Maçın Tarihi: Mücadele, 30 Kasım 2025 Pazar günü oynanacaktır. (Bu akşam)

Başlama Saati: Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 19:00'da başlayacaktır. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından takip ediliyor.

TRT 1 CANLI İZLE

İsviçre Türkiye basketbol maçı canlı izle linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 30 KASIM 2025

05:08 İstiklal Marşı

05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:25 Gönül Dağı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yurda Dönüş

14:05 Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

17:30 Kod Adı Kırlangıç

18:00 Ana Haber (Canlı)

19:00 İsviçre - Türkiye

21:00 Teşkilat

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Teşkilat

04:20 Hayallerinin Peşinde

