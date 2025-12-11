Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE FB UEFA MAÇI! Brann – Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 11.12.2025 22:49

TRT 1 canlı izle ekranı üzerinde Brann – Fenerbahçe maçı, futbol tutkunlarını ekran başına topluyor. UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan mücadele naklen ve şifresiz takip ediliyor. Avrupa’daki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda ilk 8'de yer alma ve doğrudan son 16 turuna kalma iddiasını sürdürmenin peşinde. İşte, Brann – Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izle linki….

TRT 1 canlı izle Brann – Fenerbahçe Avrupa Ligi mücadelesi başlıyor. Naklen ve şifresiz yayınlanan karşılaşmayı izlemek isteyen izleyiciler ekran başına geçiyor. Fenerbahçe'nin zorlu Brann deplasmanındaki performansını anbean takip etmek isteyen taraftarlar TRT 1 canlı yayın izle araştırması yapıyor. İşte, Brann – Fenerbahçe maçı izleme linki…

11'LER BELLİ OLDU

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

TRT 1 CANLI İZLE

Brann – Fenerbahçe maçı, saat 23.00'de TRT 1 kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

BRANN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

SK Brann Norveç Ligi takımları arasında yer alıyor. Devam eden Norveç Ligi'nde 30 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan SK Brann topladığı 56 puanla 4.sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik isim bulunuyor.

Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile sakatlıkları buluna Marco Asensio, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

