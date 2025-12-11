TRT 1 CANLI İZLE FB UEFA MAÇI! Brann – Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle kesintisiz

TRT 1 canlı izle Brann – Fenerbahçe Avrupa Ligi mücadelesi başlıyor. Naklen ve şifresiz yayınlanan karşılaşmayı izlemek isteyen izleyiciler ekran başına geçiyor. Fenerbahçe'nin zorlu Brann deplasmanındaki performansını anbean takip etmek isteyen taraftarlar TRT 1 canlı yayın izle araştırması yapıyor. İşte, Brann – Fenerbahçe maçı izleme linki…
Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri
Brann – Fenerbahçe maçı, saat 23.00'de TRT 1 kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak.
SK Brann Norveç Ligi takımları arasında yer alıyor. Devam eden Norveç Ligi'nde 30 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan SK Brann topladığı 56 puanla 4.sırada yer alıyor.
Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik isim bulunuyor.
Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile sakatlıkları buluna Marco Asensio, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.