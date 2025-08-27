Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ: Benfica Fenerbahçe rövanş maçı TRT 1 canlı izle ekranında, şifresiz maç yayını!
Giriş Tarihi: 27.8.2025 14:05

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile grup aşamasına yükselmek için karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda galibiyet arayacak. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek Devler Ligi gruplarına kalmayı amaçlıyor. Maçı izlemek isteyenler TRT 1 canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. İşte Benfica Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı…

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Benfica ile mücadele edecek. Maurinho yönetimindeki sarı lacivertlilerin maçını takip etmek isteyenler TRT 1 canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. İşte Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 – İstiklal Marşı

05:40 – Kara Tahta

08:15 – Kendi Düşen Ağlamaz

11:30 – Set Sayısı

12:00 – FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye – Kanada

14:00 – Set Sayısı

14:15 – Teşkilat

17:45 – Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Maç Özel

22:00 – Şampiyonlar Ligi Play-Off Karşılaşması: Benfica – Fenerbahçe

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

