TRT 1 canlı izle Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı! UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 canlı izle ekranı bu akşam Avrupa'da kritik maçlara ev sahipliği yapıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe – Viktoria Plzen mücadelesi, UEFA Konferans Ligi'nde ise Samsunspor – Hamrun Spartans karşılaşması futbol tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. İki dev maç da TRT 1 üzerinden canlı olarak yayımlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın izle bağlantısı...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı ağırlayacak.
Samsunspor-Hamrun Spartans maçı, 6 Kasım 2025 Perşembe bugün TSİ 20.45'te başlayacak. Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı, 6 Kasım 2025 Perşembe bugün TSİ 23.00'te başlayacak.
19:45 Maç Önü
20:45 Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları
23:00 Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları