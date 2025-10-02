TRT 1 CANLI MAÇ İZLE FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI || TRT 1 canlı yayın ile Fenerbahçe-Nice maçı izle!

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geliyor. TRT 1'den canlı yayınlanacak maç öncesinde sarı-lacivertliler, galibiyet alarak gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor. Taraftarlar, maç boyunca takımın performansını ve kadro tercihlerini ekran başında takip edebilecek.