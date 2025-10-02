Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI || TRT 1 canlı yayın ile Fenerbahçe-Nice maçı izle!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 14:12

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Fransa temsilcisi Nice ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve futbolseverler takımın son durumunu, ilk 11’leri ve sahadaki taktiksel tercihlerini yakından takip edebilecek. İşte, TRT 1 canlı yayın ile Fenerbahçe-Nice maçı izle!

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geliyor. TRT 1'den canlı yayınlanacak maç öncesinde sarı-lacivertliler, galibiyet alarak gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor. Taraftarlar, maç boyunca takımın performansını ve kadro tercihlerini ekran başında takip edebilecek.

FENERBAHÇE NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Nice'i ağırlayacak.

Fenerbahçe Nice maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

İşte, maçın canlı izle linki:

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI

Fenerbahçe-Nice maçını canlı yayını için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

2 EKİM PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 – Seksenler

14:45 - Gönül Dağı

18:00 - Ana Haber

18:55 – İddiaların Aksine

19:00 - Maç Önü

19:45 - Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

22:00 - Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

00:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı

