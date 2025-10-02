TRT 1 CANLI MAÇ İZLE FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI || TRT 1 canlı yayın ile Fenerbahçe-Nice maçı izle!

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geliyor. TRT 1'den canlı yayınlanacak maç öncesinde sarı-lacivertliler, galibiyet alarak gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor. Taraftarlar, maç boyunca takımın performansını ve kadro tercihlerini ekran başında takip edebilecek.
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Nice'i ağırlayacak.
Fenerbahçe Nice maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
İşte, maçın canlı izle linki:
05:43 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 – Seksenler
14:45 - Gönül Dağı
18:00 - Ana Haber
18:55 – İddiaların Aksine
19:00 - Maç Önü
19:45 - Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
22:00 - Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
00:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı