TRT Spor canlı izle | Estonya - Türkiye basketbol maçı canlı izle TRT Spor şifresiz yayınında!

Giriş Tarihi: 1.9.2025 13:21

TRT Spor canlı izle EuroBasket kapsamında takip ediliyor. 3'te 3 yapan 12 Dev Adam 2 maç kala turu garantiledi. Adeta son 16'ya hazırlık niteliğinde geçecek Estonya - Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga Arena'da heyecanı yükseltiyor. İşte, TRT Spor canlı yayın izle ve 1 Eylül Pazartesi yayın akışı listesi:

TRT Spor canlı izle Estonya - Türkiye basketbol maçı kapsamında takip edilmeye başladı. Basketbol Avrupa Şampiyonası maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanıyor. Grubunda lider olan 12 Dev Adam performansıyla dikkat çekiyor. İşte, TRT Spor canlı maç izle ekranı:

12 DEV ADAM 3'TE 3 YAPTI!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, Portekiz'i 95-54'lük skorla mağlup ederek grubundaki üçüncü maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A grubunda mücadele eden 12 Dev Adam grupta lider konumda yer alırken 4. maçında Estonya karşısında. EuroBasket A grubu 4. karşılaşması TRT Spor ekranlarında. İşte, canlı yayın:

TRT SPOR CANLI İZLE

Estonya - Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 1 EYLÜL 2025

14:00 EUROBASKET ÖZEL

14:45 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 ESTONYA - TÜRKİYE

15:35 SPOR BÜLTENİ

15:50 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 ESTONYA - TÜRKİYE

16:45 EUROBASKET ÖZEL

17:15 SPOR MERKEZİ

18:00 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 PORTEKİZ - LETONYA

20:00 FUTBOL ANADOLU

21:15 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 SIRBİSTAN - ÇEKYA

23:15 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

