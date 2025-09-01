TRT Spor canlı izle | Estonya - Türkiye basketbol maçı canlı izle TRT Spor şifresiz yayınında!

12 DEV ADAM 3'TE 3 YAPTI!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, Portekiz'i 95-54'lük skorla mağlup ederek grubundaki üçüncü maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A grubunda mücadele eden 12 Dev Adam grupta lider konumda yer alırken 4. maçında Estonya karşısında. EuroBasket A grubu 4. karşılaşması TRT Spor ekranlarında. İşte, canlı yayın: