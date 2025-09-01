TRT Spor canlı izle | Estonya - Türkiye basketbol maçı canlı izle TRT Spor şifresiz yayınında!

TRT Spor canlı izle Estonya - Türkiye basketbol maçı kapsamında takip edilmeye başladı. Basketbol Avrupa Şampiyonası maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanıyor. Grubunda lider olan 12 Dev Adam performansıyla dikkat çekiyor. İşte, TRT Spor canlı maç izle ekranı:
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, Portekiz'i 95-54'lük skorla mağlup ederek grubundaki üçüncü maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
A grubunda mücadele eden 12 Dev Adam grupta lider konumda yer alırken 4. maçında Estonya karşısında. EuroBasket A grubu 4. karşılaşması TRT Spor ekranlarında. İşte, canlı yayın:
14:00 EUROBASKET ÖZEL
14:45 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 ESTONYA - TÜRKİYE
15:35 SPOR BÜLTENİ
15:50 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 ESTONYA - TÜRKİYE
16:45 EUROBASKET ÖZEL
17:15 SPOR MERKEZİ
18:00 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 PORTEKİZ - LETONYA
20:00 FUTBOL ANADOLU
21:15 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 SIRBİSTAN - ÇEKYA
23:15 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6