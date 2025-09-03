Haberler Yaşam Haberleri TRT Spor canlı izle: Türkiye - Sırbistan basketbol maçı canlı izle TRT Spor EuroBasket yayını
Giriş Tarihi: 3.9.2025 16:04

TRT Spor canlı izle: Türkiye - Sırbistan basketbol maçı canlı izle TRT Spor EuroBasket yayını

EuroBasket 2025’te Türkiye, 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, tüm Türkiye’den TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. 'Türkiye - Sırbistan basketbol maçı canlı izle' araştırmalarına hız kazandıran basketbolseverler 12 Dev Adam'ın grup liderliği maçını takip edecek. TRT Spor canlı izle ekranları başında yerler alındı. Son 16 turuna çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı bu maçı alırsa grup aşamasında 5'te 5 yapmış olacak. İşte, TRT Spor canlı izle ve yayın akışı programı:

TRT Spor canlı izle: Türkiye - Sırbistan basketbol maçı canlı izle TRT Spor EuroBasket yayını

TRT Spor canlı izle başlıklı araştırmalar arama motorlarına yöneltiliyor. Avrupa Şampiyonası'nda yer alan basketbol karşılaşması TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlandı. Sırbistan karşılaşması gruptaki son maç olacak ve grup liderini belirleyecek. İşte, Türkiye - Sırbistan maçı canlı izle:

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

12 Dev Adam'ın EuroBasket grup aşamasındaki son karşılaşması Türkiye Sırbistan basketbol maçı bugün saat 21.15 itibarıyla TRT Spor ekranlarında olacak. İşte, karşılaşmayı canlı takip edebileceğini o link:

TRT SPOR CANLI İZLE

Türkiye Sırbistan maçı canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 3 EYLÜL ÇARŞAMBA

16:30 FIVB KADINLAR VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI İTALYA - POLONYA

18:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

20:00 SPOR MERKEZİ

20:30 EUROBASKET ÖZEL

21:15 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 TÜRKİYE - SIRBİSTAN

22:05 SPOR AKŞAMI

22:20 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 TÜRKİYE - SIRBİSTAN

23:15 EUROBASKET ÖZEL

ARKADAŞINA GÖNDER
TRT Spor canlı izle: Türkiye - Sırbistan basketbol maçı canlı izle TRT Spor EuroBasket yayını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz