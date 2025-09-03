TRT Spor canlı izle: Türkiye - Sırbistan basketbol maçı canlı izle TRT Spor EuroBasket yayını

TRT Spor canlı izle başlıklı araştırmalar arama motorlarına yöneltiliyor. Avrupa Şampiyonası'nda yer alan basketbol karşılaşması TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlandı. Sırbistan karşılaşması gruptaki son maç olacak ve grup liderini belirleyecek. İşte, Türkiye - Sırbistan maçı canlı izle:
12 Dev Adam'ın EuroBasket grup aşamasındaki son karşılaşması Türkiye Sırbistan basketbol maçı bugün saat 21.15 itibarıyla TRT Spor ekranlarında olacak. İşte, karşılaşmayı canlı takip edebileceğini o link:
16:30 FIVB KADINLAR VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI İTALYA - POLONYA
18:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
20:00 SPOR MERKEZİ
20:30 EUROBASKET ÖZEL
21:15 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 TÜRKİYE - SIRBİSTAN
22:05 SPOR AKŞAMI
22:20 FIBA ERKEKLER EUROBASKET 2025 TÜRKİYE - SIRBİSTAN
23:15 EUROBASKET ÖZEL