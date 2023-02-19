TSK taburu 37 kişiyi enkazdan çıkardı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ekibinin depremin ardından 10 dakika içinde alarm durumuna geçirildiği, 3 saat içinde malzemeleriyle askeri havalimanında hazır olduğu ve deprem bölgelerinde 37 canı enkazdan çıkardığı belirtildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 11 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ekipler zamana karşı yarıştı.

ALARM EMRİ ALMIŞLAR

Birçok canı enkaz altından kurtararak yeniden hayata bağlayan ekiplerin arasında Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu da yer aldı. Tabur Komutanı Binbaşı İsmail Demirezen, sorular üzerine, Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de gerçekleşen ilk depremin ardından saat 04.30'da "alarm emri" aldıklarını belirtti.

KARA YOLUYLA DEPREM BÖLGELERİNE ULAŞMIŞLAR

Söz konusu emrin hemen ardından hazırlıklara başladıklarını aktaran Demirezen, "Saat 07.30'da bölgeye gitmek üzere Ankara'daki Etimesgut askeri havaalanında toplandık." diye konuştu. Binbaşı Demirezen, DAK Taburunun bazı unsurlarının hava yolu, bazı unsurlarının ise araçlarla kara yoluyla deprem bölgelerine hareket ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Hatay Havalimanı'nın deprem nedeniyle zarar görmesi ve kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle İncirlik Üssüne iniş yaptık. Buradan 2 tim Hatay'a, 1 tim Osmaniye'ye, 3 tim Kahramanmaraş'a ve 2 tim de Malatya'ya gitti. Söz konusu bölgelere intikalimizin ardından AFAD yetkilileri ile irtibat halinde bize tahsis edilen sektörlerde süratli şekilde arama kurtarma çalışmalarımızı başlattık."

Arama kurtarma çalışmalarını 24 saat esasıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demirezen, "Şu ana kadar DAK Tabur Komutanlığı olarak deprem bölgelerinde 37 yaralımızı enkaz altından sağ-salim kurtardık ve tahliyesini gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

DAFAK'TAN DESTEK

Bu arada DAK Taburunun faaliyetlerinde arama kurtarma köpekleri de önemli görevler üstlendi. Tabur tarafından Antakya'da enkazdan çıkarılan 24 yaralının 19'unun arama kurtarma köpekleri "Pamel" ve "Pazı" tarafından tespit edildiği belirtildi.

Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı Doğal Afet Arama Kurtarma (DAFAK) Takımının da alarm emrinin hemen ardından saat 07.00'de İzmir Havalimanı'nda hazır olduğu ve ardından İncirlik'e hareket ettiği öğrenildi. İslahiye'deki deprem bölgesinde görevlendirilen takımın buradaki çalışmalarını tamamlamalarının ardından Antakya'ya sevk edildiği belirtildi. DAFAK takımının çalışmaları kapsamında 20'ye yakın enkazda arama kurtarma, 50'den fazla enkazda ise sismik dinleme yaptığı belirtildi.