TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı sonuçları açıklandı! TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı başvuru sonuçları sorgulama!

c. Yetenek sınavında her bir öğrencinin aldığı puan en yüksek puandan en düşük puana göre

sıralanarak ve 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlenmiştir.

ç. Öğrenciler, yetenek sınavı puanlarında eşitlik olması durumunda sırasıyla; yüzdelik dilimdeki

üstünlüğüne, MSP üstünlüğüne, ortaokul başarı puanı üstünlüğüne, sırasıyla 8. sınıf, 7. sınıf ve

6. sınıf yılsonu başarı puanına göre sıralanmıştır. Eşitliğin yine bozulmaması hâlinde ise doğum

tarihi gün/ay/yıl olarak küçük olan öğrenci tercih edilmiştir.

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