TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı sonuçları açıklandı! TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı başvuru sonuçları sorgulama!

TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı sonuçları duyuruldu! 2225 öğrencinin katıldığı sınavın sonucunda, 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlendi. TÜBİTAK Fen Lisesi'nde öğrenim görecek adayların kayıt sürecine ilişkin bilgiler ve sınav sonuç ekranı internetten paylaşıldı. İşte TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı başvuru sonuçları sorgulama linki!
TÜBİTAK FEN LİSESİ'Nİ KAZANAN ASIL VE YEDEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ
TÜBİTAK Fen Lisesi'ni kazanan asıl ve yedek öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına
göre tek puan türünde hesaplanmıştır.
a. MSP sonucuyla yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilerin girdiği TÜBİTAK
Fen Lisesi'ne öğrenci seçmek için yapılan yetenek sınavında her sorunun katsayısı eşittir.
b. Her bir öğrencinin puanı; her alt teste ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenip doğru
cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanmıştır.
c. Yetenek sınavında her bir öğrencinin aldığı puan en yüksek puandan en düşük puana göre
sıralanarak ve 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlenmiştir.
ç. Öğrenciler, yetenek sınavı puanlarında eşitlik olması durumunda sırasıyla; yüzdelik dilimdeki
üstünlüğüne, MSP üstünlüğüne, ortaokul başarı puanı üstünlüğüne, sırasıyla 8. sınıf, 7. sınıf ve
6. sınıf yılsonu başarı puanına göre sıralanmıştır. Eşitliğin yine bozulmaması hâlinde ise doğum
tarihi gün/ay/yıl olarak küçük olan öğrenci tercih edilmiştir.
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