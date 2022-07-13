Haberler Yaşam Haberleri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı sonuçları açıklandı! TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı başvuru sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 13.7.2022 17:09

TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı sonuçları açıklandı! TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı başvuru sonuçları sorgulama!

TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı sonuçları açıklandı! TÜBİTAK Fen Lisesi’ne öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen yetenek sınavının sonucunda okula yerleşmeye hak kazanan öğrenciler belli oldu. Kurum tarafından puan durumuna göre 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlendi. İşte TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı sonuçları açıklandı! TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı başvuru sonuçları sorgulama!

TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı sonuçları duyuruldu! 2225 öğrencinin katıldığı sınavın sonucunda, 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlendi. TÜBİTAK Fen Lisesi'nde öğrenim görecek adayların kayıt sürecine ilişkin bilgiler ve sınav sonuç ekranı internetten paylaşıldı. İşte TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı başvuru sonuçları sorgulama linki!

TÜBİTAK FEN LİSESİ'Nİ KAZANAN ASIL VE YEDEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

TÜBİTAK Fen Lisesi'ni kazanan asıl ve yedek öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına

göre tek puan türünde hesaplanmıştır.

a. MSP sonucuyla yüzde birlik (% 1) başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilerin girdiği TÜBİTAK

Fen Lisesi'ne öğrenci seçmek için yapılan yetenek sınavında her sorunun katsayısı eşittir.

b. Her bir öğrencinin puanı; her alt teste ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenip doğru

cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanmıştır.

c. Yetenek sınavında her bir öğrencinin aldığı puan en yüksek puandan en düşük puana göre

sıralanarak ve 90 asıl, 270 yedek öğrenci belirlenmiştir.

ç. Öğrenciler, yetenek sınavı puanlarında eşitlik olması durumunda sırasıyla; yüzdelik dilimdeki

üstünlüğüne, MSP üstünlüğüne, ortaokul başarı puanı üstünlüğüne, sırasıyla 8. sınıf, 7. sınıf ve

6. sınıf yılsonu başarı puanına göre sıralanmıştır. Eşitliğin yine bozulmaması hâlinde ise doğum

tarihi gün/ay/yıl olarak küçük olan öğrenci tercih edilmiştir.

TÜBİTAK FEN LİSESİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı sonuçları açıklandı! TÜBİTAK Fen Lisesi 2022 yetenek sınavı başvuru sonuçları sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA