Tuğba’nın ölümünde profesör koca tutuklandı

Çanakkale'de yaşayan ve bir dönem Asos kazılarında da görev alan restoratör öğretim görevlisi Tuğba Yavaş (39), geçen salı gecesi saat 02.30 sıralarında 5'inci kattaki evinin balkonundan bir motosikletin üzerine düşerek öldü. Evde yaptığı incelemede, yatak odasında çok sayıda kanlı peçete bulan polis, eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ı (49) gözaltına alındı. Eşinin balkondan düştüğünü öne süren şüpheli tutuklandı. Tuğba Yavaş ise dün gözyaşları içerisinde toprağa verildi.SABAH, cinayet şüpheli profesörün ifadesine ulaştı. Tuğba Yavaş ile 2006'da bir kazı sırasında tanıştıklarını ve 2008'de evlendiklerini anlatan Prof. Alptekin Yavaş, "Eşim epilepsi hastasıydı. Zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirirdi. Son dönemde kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Doktorların tavsiyesiyle ilaç kullanmaya başladık. Geçen yıl otomobilden atladı. Olay günü, ertesi gün okutacağı mevlit için şerbet kaynatmaya başladı. Ben de maç izliyordum. 24.00 gibi yatak odasına geçtik. Yine bana kızmaya başladı."Sen benimle ilgilenmiyorsun" dedi. Tartışma dozu arttı. Kollarımdan tutup çizmeye başladı. Onu itince, oğlumun metal barfiks sopasını alıp üzerime yürüdü. Kendisine gelmesi için bir tokat attım. Sakinleşmek için banyoya girdim. Arkamdan geleceğini biliyordum. Şaka için yüzüne su attım. Ama o daha da sinirlenip banyodan çıktı. Duş alıp çıktığımda, bulamayınca balkonda olacağını düşünerek terasa çıktım. Yanıma doğru geldi, sonra geri dönüp, kendini atacağını söyleyerek trabzanlara çıktı.Yanına yaklaşınca ayaklarının balkondan sallandığını fark ettim. Ayağını atmasını istedim, kilolu olduğu için yapamadı. 'Aytekin beni çek' dedi. Tişörtünden çekmeyi denedim ama çekemedim. Birkaç saniye tuttum ancak çekemedim. Sonrasında benim de gücüm tükendi, ellerimin arasından kayarak aşağıya düştü. Kesinlikle intihar edeceğini düşünmüyordum" dedi. Alptekin Yavaş, yatak odasında bulunan kanlı peçete ile kan izlerinin kolundaki çiziklerden kaynaklı olduğunu da öne sürdü.