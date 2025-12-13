TÜGVA gençleri sanatla buluşturuyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Kültür Sanat Okulu", bugün Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nde başlıyor. Yıl sonuna kadar her cumartesi TÜGVA Genel Merkezi'nde alanında uzman isimlerin katılımıyla yürütülecek programda, söyleşiler, atölyeler, sergi sunumları ve müzik dinletileri yer alacak. Bu yılın teması olan "İz ve Yansıma", bireylerin hayatlarında iz bırakan deneyimlerin bugünkü yansımalarını anlamlandırma fikrini merkeze alıyor. TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörü Zehra Çağırıcı, "Kültür Sanat Okulu, gençlerin kültür ve sanatla kurdukları ilişkiyi zenginleştiren, onlara ilham veren kalıcı bir buluşma alanı olarak çalışmalarımız içindeki yerini almıştır" dedi.