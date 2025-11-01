TÜGVA’dan sosyal medyadaki iftiralara tepki: Vakfımıza yöneltilen ithamlar en hafif tabiriyle alçaklıktır

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"SAHTELİĞİ TASDİKLENEN MESAJLAR YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU"
"Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında 2021–2022 yıllarında gündeme getirilen ve kesinleşen yargı kararları ile sahteliği tasdiklenen mesajlar/görseller maksatlı şekilde sosyal medya üzerinden yeniden dolaşıma sokulmuştur.
Yargılama safahatında mahkemece yaptırılan uzman incelemeleri kapsamında anılan "montaj içeriklerin" üçüncü kişiler tarafından üretildiği tespit edilmiş ve fail aleyhine cezaya hükmedilmiştir. TÜGVA aleyhine kara propaganda yürütülmesi maksadıyla servis edilen geçek dışı paylaşımlar bu kere de yurtdışında firari konumda bulunan kişiler eliyle tekrar gündeme getirilmektedir.
"SUSMAYACAK VE GERİ ADIM DA ATMAYACAĞIZ"
Ahlaktan yoksun şekilde gerçekleştirilen bu saldırıların sebebinin yerli ve milli gençlik yetiştirilmesi için yaptığımız mücadelenin olduğunu çok iyi biliyoruz. Sosyal medya üzerinden vakfımıza yöneltilen ithamlar en hafif tabiriyle alçaklıktır. Çok şükür ki doğruyuz, dürüstüz ve haklıyız. Hesabını hukuk önünde soracak, hakkımızı sonuna kadar arayacak, susmayacak ve geri adım da atmayacağız.
Buradan açıkça ifade ediyoruz: Vakfımız hakkında iftira ve karalama kampanyası başlatan isimlere karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle en değerli hazinemiz gençlerimize ve gönüllülük faaliyetlerine sahip çıkan milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunarız.
Marjinal grupların, terör suçlarından aranan kaçak kişilerin, adresi belli olmayan hesapların maşası olmayan tüm basın mensuplarımıza da kapımız her daim açıktır."