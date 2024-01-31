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Giriş Tarihi: 31.1.2024 14:50 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:34

Bıçak parası alırken yakalanan doktorun tüm ameliyatları mercek altında

Çanakkale’de safra yolu kanseri tedavisi gören bir hastadan "bıçak parası" alırken polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Gastroenteroloji cerrahı Doç. Dr. Şükrü T. ile ilgili SABAH, çarpıcı detaylara ulaştı. Yapılan incelemede Doç. Dr. Şükrü T’nin, elden ödeme yapan birçok hastanın üniversiteye olan borcunu sistemden sildirdiği ve borçsuzdur evrakıyla taburcu ettiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar Şükrü T’nin girdiği tüm ameliyatları mercek altına alırken, soruşturma kapsamında hastanenin ameliyat veri sistemi ve vezne ödeme girişleri incelemeye alındı. Polis, doktor Şükrü T.’nin tek başına değil birkaç kişiyle hareket ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Bıçak parası alırken yakalanan doktorun tüm ameliyatları mercek altında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki gün hareketli saatlerin yaşanmasına neden olay uzun bir süredir şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kilo kaybı şikayeti yaşayan 65 yaşındaki İ.Ö.'nün oğlu L.Ö.'nün babasının ameliyatı için kendisinden para talep edildiğini iddia ederek Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmasıyla ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN TOPLAM 73 BİN LİRA ÇIKTI

Şikayeti değerlendiren Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için düğmeye bastı. Hasta yakınından, seri numaraları belirlenen 20 bin lira parayı alırken suçüstü yakalanan Doç. Dr. Şükrü T.nin yapılan üst aramasında ise 53 bin lira daha ele geçirildi.

SAVCILIK ESKİ DOSYALARI İNCELEMEYE ALDI

Suçlamaları kabul etmeyen, kendisine komplo kurulduğunu öne süren Doç. Dr. T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı Şükrü T'nin bugüne kadar girdiği ameliyatların listesinin yanısıra, ameliyat veri sistemini ve vezne ödeme bilgilerini de incelemeye aldı.

"BORCUNU SİLERİZ" DEMİŞ

Doktor Şükrü T.'nin güvenini kazandığı hasta yakınlarına faturanın yarısını kendisine elden ödemeleri şartıyla sistemden borcunu sildireceğini taahhüt ettiği belirlenirken, polis, doktor T'nin bir yada bir kaç kişiyle hareket edeceği ihtimali üzerinden hesap hareketlerini de incelemeye aldı.

YÜZLERCE KEZ ŞİKAYET EDİLMİŞ

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmeye devam ederken; yüzlerce hasta yakınının 2021 yılından bu yana Doç. Dr. Şükrü T. hakkında hastalardan bıçak parası istediği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayette bulunduğu ancak yönetimin bu konuyla ilgili bir araştırma yapmadığı ortaya çıkmıştı.

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Bıçak parası alırken yakalanan doktorun tüm ameliyatları mercek altında
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