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Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:41 Son Güncelleme: 12.10.2022 11:08

Tüm zamanların en pahalı tayı Akatahan, 2 milyon liraya satıldı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık arttırma usulü yapılan satışlarda, alıcıların beğenisine sunulan 15 tayın tamamı yeni sahiplerini buldu. İstanbul'da tüm zamanların en pahalı günün en yüksek bedelle alıcı bulan tayı bir daire fiyatına 2 milyon lira ile Mehmet Yıldız tarafından satın alınan Akatahan (Özgünhan - Hankızı) oldu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tüm zamanların en pahalı tayı Akatahan, 2 milyon liraya satıldı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Açık arttırma usulü Safkan Arap elit tayları satışa sunuldu. Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi, tamamı erkek 2 yaşlı safkan Arap elit tayların satışı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan Padok Alanı'nda gerçekleştirildi.

Açık arttırma usulü ile yapılan satışlarda, alıcıların beğenisine sunulan 15 tayın tamamı yeni sahiplerini buldu. Günün en değerli satışı ise Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi, tamamı erkek 2 yaşlı safkan Arap elit tayları oldu.

Tayların satışı TJK TV ve TİGEM sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlikte yapıldı. Tayların satışlarında toplam satış bedeli 10 milyon 220 bin TL olurken, ortalama satış tutarı 681 milyon 333 bin 33 TL olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da günün en yüksek bedelle alıcı bulan tayı bir daire fiyatına 2 milyon liraya Mehmet Yıldız tarafından satın alınan Akatahan (Özgünhan - Hankızı) oldu.

ŞAMİYONLARIN TAYI AKATAHAN :

Tüm zamanların en pahalıya satılan tayı unvanını ele geçiren Akatahan, G3 galibi, G1 Veliefendi ile G1 Anneler Günü Koşuları ikincisi Gözyaşı Gecesi ile yine G3 galibi, G1 İstiklal Savaşı ve G1 Veliefendi Koşuları ikincisi Özçevik ile ana-baba bir kardeş… Akatahan'ın bir diğer öz kardeşi ise sezonun başarılı 3 yaşlı taylarından biri olan, G1 Cahide Koşusu üçüncüsü ve G1 Hatay Koşusu dördüncüsü Büyük Yıldız'ın annesi Dilşeker isimli kısrak

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