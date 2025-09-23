Tümörü yendi coşkuyla karşılandı

Atipik Teratoid Rabdoid Tümörü (AT/RT) ile bir yıldır mücadele eden Ecrin, Rusya'da 42 gün süren proton ışın tedavisini başarıyla tamamladı. Henüz 6 aylıkken sol elini oynatamaması üzerine hastaneye götürülen minik kızın beyninde 10 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edilmiş, Bursa'da yapılan başarılı operasyonla tümör alınmıştı. Ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 10 ay süren kemoterapi gören Ecrin'in tedavisine yurtdışında devam edilmesi kararlaştırıldı.

BALONLAR BIRAKILDI

Tedavisinin ardından Türkiye'ye dönen Ecrin, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kocaeli'ne geçerek SEKA Park'ta ailesi ve sevenleri tarafından karşılandı. Balonlarla gökyüzüne bırakılan sevgi dolu kutlamada anne Harife Şahin ve baba Kadir Şahin, minik Ecrin'i kucaklarında getirdi. Harife Şahin, kızında artık tümör bulgusunun olmadığını belirterek, "Artık tek dileğim Ecrin'in ve tüm çocukların sağlıklı bir yaşam sürmesi" dedi.