Tunahan’ın en büyük hayali okula tekrar başlamak

Ankara'da yaşayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, geçen yıl 7 Aralık'ta Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, bir yıl içerisinde irili ufaklı olmak üzere birçok operasyon geçirdi. Sağlığına tam anlamıyla henüz kavuşamayan ve 3 ay sonra baş bölgesinden bir operasyon daha geçirecek olan Yılmaz'ın ailesi, çocuklarının her gün saldırı bölgesini görmemesi ve psikolojisinin iyi gitmesi için Keçiören'den taşınarak yeni bir hayata adım attı.Yeni hayatına alışmaya çalışan ve geride kalan bir yıllık süreçte acı dolu günler geçiren Tunahan'ın en büyük hayali ise eğitim öğretim hayatına ve okul arkadaşlarına geri kavuşmak olduğunu söyleyen Anne Ergül Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, destek beklediklerini söyledi. Geride kalan bir yılda çok acı dolu günler geçirdiklerini ve Tunahan'ın ve kendilerinin psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Baba Halil Yılmaz, "Tunahan her şeyden korkar oldu. Bir ses yükseldi zaman durduğu yerde bile titreyebiliyor. Abisi okula giderken cep telefonu ile video çekmiş. Okula çok özeniyor. Abisi servise bineceği zaman abisinin önünden 4-5 tane başıboş sokak köpeği oradan geliyor. Bu olaya çözüm bulunmasını istiyoruz. Başka Tunahanların canı yanmasın" diye konuştu. İHA