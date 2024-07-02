Tunca’nın bazı bölümlerinde su akışı durdu

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akmıyor. Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü. DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, nehrin bazı bölümlerinde akış durdu.Nehrin bu bölümlerinde yüzeyi bitki ve yosunlar kapladı, yer yer balçıklar görülüyor. Su seviyesinin azalmasıyla nehre atılan çöpler gün yüzüne çıktı. Nehirde su seviyesinin düşmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde kontrollü sulamaya geçildi. Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilerin su ihtiyacını karşılayabilmek adına su seviyesi yükselene kadar kontrollü sulama yapılacağını belirtmişti. AA