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Giriş Tarihi: 13.8.2023 21:14 Son Güncelleme: 13.8.2023 21:28

Tunceli’de çaya giren 26 yaşındaki genç boğuldu

Tunceli merkez Kutudere mevkiinde çaya giren 26 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de çaya giren 26 yaşındaki genç boğuldu

Tunceli Pülümür karayolu Kutudere mevkiinde gerçekleşen olayda, gezmek için kente gelen arkadaş grubu, serinlemek için Pülümür Çayı'na girdi. Çaya giren 2 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgede bulunan vatandaşların yardımıyla arkadaşlardan 1'i sudan çıkarılırken 26 yaşında Van nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Servet Şentürk, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Olaya tanık olanların haber vermesi üzerine bölgeye 112, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan sağ olarak çıkarılan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altı alınırken kayıp kişi bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Belediye ve AFAD dalgıçlarının çayda yaptığı aramada, Servet Şentürk'e ulaşıldı. Sudan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen Şentürk kurtarılamadı.

Şentürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tunceli’de çaya giren 26 yaşındaki genç boğuldu
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