Tunceli’de dolu ve sağanak ekili alanlara ciddi zarar verdi

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe, Balpayam ve Salkömözü Köyü'nde sağanak yağış ve dolu nedeniyle kuru fasulye ekili yüzlerce dönüm arazi ve bahçelerde ciddi zarar meydana geldi.

Pülümür ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, köylerde inceleme yaparak tutanak tuttu. Öte yandan ilçeye bağlı Salkımözü Köyü Göl Mezrası'nda da Rıza Şan isimli vatandaşın ahırı sel ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Köye giden ekipler, inceleme yaparak olayı tutanak altına aldı.

Tunceli'de, diğer ilçelerde de sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen zararların tespiti amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.