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Giriş Tarihi: 7.10.2024

Tünelde ters yönde yarış faciası: 1 ölü 3 yaralı

Sultangazi’de 2 motosikletlinin ters yönden girdikleri tüneldeki yarışı ölümle son buldu. Motosikletlerle bir yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tünelde ters yönde yarış faciası: 1 ölü 3 yaralı
İstanbul'dan Malatya'ya gitmek üzere cumartesi akşamı Alibeyköy Cep Otogarı'ndan yola çıkan yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'ne geldiğinde ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.




KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otobüsle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Savrulan diğer motosikletin sürücüsü de ağır yaralandı. Yolcu otobüsünün şoförü ve yan koltukta oturan ikinci şoförün yaralarının ise hafif olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde ve yolcu otobüsünün kamera görüntülerinde inceleme yaptı. Kaza yapan motosikletlerin parçalarının yaklaşık 150 metrelik alana yayıldığı görülürken, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Henüz kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsünün cesedi morga kaldırıldı.
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Tünelde ters yönde yarış faciası: 1 ölü 3 yaralı
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