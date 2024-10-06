Tünelde ters yönde yarış faciası: 1 ölü 3 yaralı

İstanbul'dan Malatya'ya gitmek üzere cumartesi akşamı Alibeyköy Cep Otogarı'ndan yola çıkan yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'ne geldiğinde ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otobüsle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Savrulan diğer motosikletin sürücüsü de ağır yaralandı. Yolcu otobüsünün şoförü ve yan koltukta oturan ikinci şoförün yaralarının ise hafif olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde ve yolcu otobüsünün kamera görüntülerinde inceleme yaptı. Kaza yapan motosikletlerin parçalarının yaklaşık 150 metrelik alana yayıldığı görülürken, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Henüz kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsünün cesedi morga kaldırıldı.