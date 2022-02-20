Haberler Yaşam Haberleri Tur otobüsünde ölenlerden biri de Uzman Çavuş Mustafa’ymış
Giriş Tarihi: 20.2.2022 11:02 Son Güncelleme: 20.2.2022 11:10

Tur otobüsünde ölenlerden biri de Uzman Çavuş Mustafa’ymış

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tur otobüsünde ölenlerden biri de Uzman Çavuş Mustafa’ymış

Konya’da tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişiden birinin Kars’ta görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Karakan olduğu ortaya çıktı. Ailesi tarafından teslim alınan Karakan’ın cenazesi Muş’ta toprağa verilecek.

Kaza, Konya-Aksaray karayolunun 50. Kilometresinde dün sabah saatlerinde meydana kazada, Konya'dan Aksaray istikamete gitmekte olan Metin Çetindaş (48) idaresindeki tur otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti.

Kazada Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçıl, Büşranur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan hayatını kaybetmiş 41 yolcu da yaralanmıştı.


Büşranur Kaçan

ÖLENLERDEN BİRİ DE UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA

Kazada hayatını kaybedenlerden biri de Kars'ta görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Karakan olduğu ortaya çıktı. Turla birlikte Kapadokya'ya gittiği öğrenilen Karakan'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak Muş'a götürüldü. Genç Uzman Çavuş'un cenazesi baba ocağında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.


Uzman Çavuş Mustafa Karakan

Nazan Uysal'ın da Wushu Kung-fu sporcusu olduğu elde ettiği başarılarla milli takıma seçildiği öğrenildi.


Nazan Uysal

Öte yandan gözaltına alınan iki şoförün sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Yasemin Özkan (Önde sağda)

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya-Ukrayna krizi son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok
Hamile karısını kayalıklardan iterek öldürmüştü! Pişkin katil hala para peşinde
7 yılda sadece 60 gün çalıştı! 3,7 milyonu kaptı
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor
Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı
Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi | Açıklamalar peş peşe geldi! "Ukrayna'yı acil terk edin" çağrısı!
FETÖ'nün para kasasının eşini mektup deşifre etti
“Mavişim, aşkitom” dedi 100 bin lirasını dolandırıp gitti
Keçiboynuzu mucizesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Tur otobüsünde ölenlerden biri de Uzman Çavuş Mustafa’ymış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA