Tur otobüsünde ölenlerden biri de Uzman Çavuş Mustafa’ymış

Kaza, Konya-Aksaray karayolunun 50. Kilometresinde dün sabah saatlerinde meydana kazada, Konya'dan Aksaray istikamete gitmekte olan Metin Çetindaş (48) idaresindeki tur otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti.

Kazada Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçıl, Büşranur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan hayatını kaybetmiş 41 yolcu da yaralanmıştı.



Büşranur Kaçan

ÖLENLERDEN BİRİ DE UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA

Kazada hayatını kaybedenlerden biri de Kars'ta görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Karakan olduğu ortaya çıktı. Turla birlikte Kapadokya'ya gittiği öğrenilen Karakan'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak Muş'a götürüldü. Genç Uzman Çavuş'un cenazesi baba ocağında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



Uzman Çavuş Mustafa Karakan

Nazan Uysal'ın da Wushu Kung-fu sporcusu olduğu elde ettiği başarılarla milli takıma seçildiği öğrenildi.



Nazan Uysal

Öte yandan gözaltına alınan iki şoförün sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Yasemin Özkan (Önde sağda)