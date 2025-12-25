Turistik Doğu Ekspresi Kars’ta karşılandı

Sezonun ilk seferine Ankara'dan başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 30 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'a ulaştı. Yolcular, Vali Ziya Polat ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Yerli ve yabancı turistlere, Kafkas Halk Oyunları gösterisi ve Karslı âşıklar tarafından sazlı sözlü dinleti sunuldu. Garın önünde oluşturulan "Kars" yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

İstanbul'dan ilk defa Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yolculardan Beyhan Özenç, "Güzel bir yolculuktu. Çok keyifli ve güzel manzaralar gördük. Hizmet ve ekip de çok güzeldi. Her durakta çok güzel karşılandık, yöresel yemekler verdiler, tanıtımlar yaptılar, gezdirdiler. Arkadaşlarımızla hep beraber çok güzel, keyifli bir yolculuk geçirdik" diye konuştu. Herkesin bu yolculuğu deneyimlemesi gerektiğini söyleyen Esra Aksoy ise, "Tarifsiz bir yolculuk yaşadık, her şey şahaneydi, çok teşekkür ederiz herkese" dedi.