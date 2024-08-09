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Giriş Tarihi: 9.8.2024

Turistik Tatvan trenine binen öğrenciler: Çok keyifli bir yolculuk

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Turistik Tatvan trenine binen öğrenciler: Çok keyifli bir yolculuk
Turistik Tatvan Treni ikinci yolculuğunu tamamladı. 6 Ağustos'ta Ankara'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından uğurlanan ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Turistik Tatvan Treni, Tatvan Gar'ında çiçekler ve davul, zurna eşliğinde karşılandı.




İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi İzzet Karabacı: Bu kültür etkinliği bizim için çok verimli geçti. 30 saatlik bir yolculuğun ardından buraya geldik. Biraz yorucu olsa da oldukça keyifliydi. Her saniyesi, her dakikası özenle programlanmıştı.

İdil Minercimen: Çok güzel bir yolculuk geçirdik. Bizi çok eğlenceli karşıladılar. İlk tren yolculuğumdu ama çok keyifli geçti. Buranın insanı çok misafirperver. Turistik Tatvan treniyle yolculuğu herkese tavsiye ediyorum.




Yolculardan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Bilgehan Maral: Çok keyifliydi. Buraya gelmeden önce Elazığ'a uğradık. Orada Harput Kalesi, türbeler ve birçok müzeyi gezdik. Birçok güzel manzarayla karşılaştık. Yataklı olması çok büyük bir avantajdı. Burada çok güzel karşılandık.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arzu Eyyübova: Böyle bir tren yolculuğunu ilk kez deneyimledim. Çok güzel bir yolculuk geçirdik. Çok heyecanlıyım.




İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sude Balcı: Geze geze çok keyif alarak geldik. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Doğu'ya daha önce hiç gelmemiştim. Gördüğümüz manzaralar inanılmaz keyifliydi.

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Turistik Tatvan trenine binen öğrenciler: Çok keyifli bir yolculuk
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