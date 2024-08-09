Turistik Tatvan trenine binen öğrenciler: Çok keyifli bir yolculuk

Turistik Tatvan Treni ikinci yolculuğunu tamamladı. 6 Ağustos'ta Ankara'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından uğurlanan ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Turistik Tatvan Treni, Tatvan Gar'ında çiçekler ve davul, zurna eşliğinde karşılandı.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi İzzet Karabacı:
Bu
kültür etkinliği bizim
için çok verimli geçti. 30
saatlik bir yolculuğun
ardından buraya geldik.
Biraz yorucu olsa da oldukça
keyifliydi. Her saniyesi, her
dakikası özenle programlanmıştı.
İdil Minercimen:
Çok güzel bir yolculuk geçirdik. Bizi çok eğlenceli karşıladılar. İlk tren yolculuğumdu ama çok keyifli geçti. Buranın insanı çok misafirperver. Turistik Tatvan treniyle yolculuğu herkese tavsiye ediyorum.
Yolculardan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Bilgehan Maral:
Çok keyifliydi.
Buraya gelmeden önce Elazığ'a
uğradık. Orada Harput Kalesi,
türbeler ve birçok müzeyi
gezdik. Birçok güzel
manzarayla karşılaştık.
Yataklı olması çok büyük
bir avantajdı. Burada çok
güzel karşılandık.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arzu Eyyübova:
Böyle bir tren yolculuğunu
ilk kez deneyimledim.
Çok güzel bir
yolculuk geçirdik. Çok
heyecanlıyım.
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sude Balcı:
Geze geze çok
keyif alarak geldik.
Yolculuğumuz çok
güzel geçti. Doğu'ya
daha önce hiç gelmemiştim.
Gördüğümüz manzaralar inanılmaz
keyifliydi.