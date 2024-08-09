Turistik Tatvan trenine binen öğrenciler: Çok keyifli bir yolculuk

Turistik Tatvan Treni ikinci yolculuğunu tamamladı. 6 Ağustos'ta Ankara'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından uğurlanan ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Turistik Tatvan Treni, Tatvan Gar'ında çiçekler ve davul, zurna eşliğinde karşılandı.Bukültür etkinliği bizimiçin çok verimli geçti. 30saatlik bir yolculuğunardından buraya geldik.Biraz yorucu olsa da oldukçakeyifliydi. Her saniyesi, herdakikası özenle programlanmıştı.Çok güzel bir yolculuk geçirdik. Bizi çok eğlenceli karşıladılar. İlk tren yolculuğumdu ama çok keyifli geçti. Buranın insanı çok misafirperver. Turistik Tatvan treniyle yolculuğu herkese tavsiye ediyorum.Çok keyifliydi.Buraya gelmeden önce Elazığ'auğradık. Orada Harput Kalesi,türbeler ve birçok müzeyigezdik. Birçok güzelmanzarayla karşılaştık.Yataklı olması çok büyükbir avantajdı. Burada çokgüzel karşılandık.Böyle bir tren yolculuğunuilk kez deneyimledim.Çok güzel biryolculuk geçirdik. Çokheyecanlıyım.Geze geze çokkeyif alarak geldik.Yolculuğumuz çokgüzel geçti. Doğu'yadaha önce hiç gelmemiştim.Gördüğümüz manzaralar inanılmazkeyifliydi.