Turistik Tuz Ekspresi turizmi şenlendirdi

Ankara'dan günübirlik düzenlenen Turistik Tuz Ekspresi, bugüne kadar yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı'ya taşıdı. Çankırı Belediyesi'nin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirdiği proje, 18 Mayıs 2024'te ilk seferini gerçekleştirdi. Deneme turları dahil olmak üzere ekspres, bugüne kadar Ankara'dan Çankırı'ya toplam 54 tur yaptı. 2025 yılının son seferi 22 Kasım'da gerçekleştirilen ekspres, Türkiye'nin farklı illerinden de ziyaretçileri ağırladı. Garda Yaren ekibi tarafından karşılanan misafirler, gün boyunca Çankırı'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi, yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Turlar, hem şehrin tanıtımına hem de ekonomisine katkı sağlıyor.Çankırı Belediyesi Proje Koordinatörü Fatih Eroğlu, 2025 yılında Turistik Tuz Ekspresi ile 30 tur düzenlediklerini ve 6 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti. Eroğlu, "Seferleri yüzde 85 doluluk oranıyla tamamladık. Misafirlerimizi yaren gösterisiyle karşılıyor, tuz mağarası ve tarihi mekanlarımızı gezdiriyoruz. Akşam Ankara'ya dönüş yapıyorlar" dedi. Eroğlu, Turistik Tuz Ekspresi'nin bölgede günübirlik sefer olarak tek olduğunu, diğer ekspreslerin konaklamalı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin farklı illerinden de ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Eroğlu, Denizli, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'den misafirlerin de turlara katıldığını söyledi. Projeyle hem kültürel paylaşım sağlandığını hem de coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığını belirten Eroğlu, 2026 yılında turların nisan ayında başlayıp kasım sonunda sona erecek şekilde devam edeceğini açıkladı.