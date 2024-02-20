Türk Escobar’ın örgütü çökertildi

Masak ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği içinde yaptıkları çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenledi. Elebaşılığını uluslararası zehir taciri Urfi Çetinkaya ve Hakan Çetinkaya'nın yaptığı, ABD tarafından Interpol kırmızı bülten ile aranan H.Y.N.'nin de aralarında olduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda tabanca ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.